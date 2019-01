La ridiscesa in campo di Berlusconi. Il Cav. si candida alle Europee

Aveva detto circa un mese fa che “c’è una forte pressione per la mia candidatura” e che quindi “è molto probabile che alla fine accetti”. L'ufficialità è arrivata oggi. A Quartu, in Sardegna, dove è in tour elettorale in vista delle amministrative di febbraio, Silvio Berlusconi ha detto che si candiderà alle prossime elezioni europee: "Alla bella età che ho, ho deciso per senso di responsabilità di andare in Europa, dove manca il pensiero profondo del mondo". "Con la mia conoscenza, le mie esperienze e la mia capacità di convincere, penso di poter svolgere un ruolo importante e far capire ai cittadini europei che rischiamo di allontanarci dai valori occidentali e di essere dominati da un impero cinese che ha delle convinzioni e dei valori opposti ai nostri".

Una ridiscesa in campo, a venticinque anni dal messaggio televisivo con il quale annunciava il suo ingresso in politica (due mesi prima era nata Forza Italia), per cercare di ricreare una destra anti Salvini e per accentrare ancora una volta attorno a lui quegli "ideali liberali del centrodestra: dalle pensioni al lavoro passando per l’Europa e il deficit". Ideali che Matteo Salvini e la Lega hanno tradito in questi primi mesi di governo. Un tentativo di riportare in auge il "caposaldo della sua cavalcata liberale distrutta dall’accozzaglia, la denuncia della micragnosità, della meschineria, l’immersione pauperista nella Schadenfreude, la gioia per il dissesto dei socialmente più forti e la gogna corrispondente", come aveva scritto su queste colonne Giuliano Ferrara.

Un punto sottolineato anche dal presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani: "Ottima notizia la candidatura di Berlusconi alle Europee! Ero sicuro che sarebbe sceso in campo, ancora una volta, per difendere la libertà ed il diritto dei cittadini ad avere un lavoro e a non essere vessati da tasse inique", ha twittato.