Con la crisi dei Ferragnez scendono in campo i due grandi comunicatori italiani

Con quella bocca non può dire ciò che vuole. Ma che vuole dire? Ma ha qualcosa da dire? Il gran ritorno di Chiara Ferragni domenica sera non è stato poi così grande. Tornare per non dare una notizia, per rifilare per l’ennesima volta la solita solfa di “si poteva fare meglio”, non pare una gran trovata. Il rientro da Fazio ha fatto certo ottimi ascolti, ma la sensazione è di attesa delusa, l’impressione è che Ferragni abbia comunque perso il tocco magico, che quando entra nella tridimensionalità fuori dal telefono non funziona più. Coincidenza ha voluto poi che lo stesso giorno andasse in scena un altro ritorno televisivo, quello di Barbara D’Urso, a “Domenica In”. E lì però tutto diverso: sarà che D’Urso si è fatta il suo esilio, lontana da piccoli e grandi schermi, Sarà che Ferragni continua ad avvisarci della sua necessità d’essere fragile (vabbè), ma chiaramente vince D’Urso. Prima classificata nei ritorni femminili del weekend (c’era anche Veronica Lario, impallata dai centrotavola di Maria Latella, secondo posto. Terza, Ferragni).

