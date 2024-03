I Ferragnez 3, un legal che fa arrivare qualche like perfino a Giurisprudenza

Dall'Antitrust al Ddl Ferragni, dalle Holding alle quote societarie. La famiglia più famosa d'Italia ha risollevato il mestiere dell'avvocato. o almeno l'idea televisiva del lavoro. Noi, avvocati "veri", intanto, continuiamo a usare i brocardi latini

Tutto cominciò con gli accordi milionari di Chiara che caddero uno a uno come i birilli. Safilo, Coca Cola, Pigna. La gente parlava di risoluzioni contrattuali e ipotesi risarcitorie. La multa dell’Antitrust, le indagini della procura, la competenza territoriale, il disegno criminoso complessivo della truffa aggravata, il ddl Ferragni, con Chiara che si vantò (sic!) nelle storie di essere stata occasio legis. Occasione che ha prodotto la legge. Oggi usiamo anche il latino, cederemo alla cafoneria, semel in anno si può fare. Il latino è la lingua di noi avvocati. Si chiamano brocardi, ce li hanno fatti studiare all’università: sono frasi, mezzi aforismi di un rigo capaci di fissare la complessità in sinossi minima.