Fedez ha perso alla roulette russa: perché "Muschio Selvaggio" sarà di Luis Sal

C'è un'insolita clausola contenuta nello statuto societario che vincola il cantante a cedere la percentuale delle sue quote all'ex co-conduttore. Come funziona la "Russian roulette" che ha incastrato il cantante

Per Fedez non è un buon periodo, questo è poco ma sicuro. Dopo le voci sempre più insistenti di un presunto divorzio in corso tra lui e la moglie Chiara Ferragni, ora il cantante milanese rischia anche di perdere il controllo del famoso podcast "Muschio Selvaggio". Una sentenza del tribunale di Milano ha infatti accolto il ricorso cautelare presentato dal socio Luis Sal, autorizzando il sequestro giudiziario del 50 per cento della società che produce il podcast. Luis Sal, ex co-conduttore di "Muschio selvaggio" è il socio paritetico con cui Fedez, meno di un anno fa, ha avuto un’accesa diatriba finita alle carte bollate. "Dillo alla mamma, dillo all’avvocato", gli aveva detto Luis rispondendo alle minacce legali del cantante. Un consiglio che ha seguito fin troppo alla lettera. L’ordinanza della giudice Amina Simonetti è la conseguenza di una clausola insolita contenuta nello statuto societario: la cosiddetta roulette russa.