Stories da un matrimonio finito: Fedez fuori di casa, fine dell'epoca Ferragnez

Sarà per il “lascivo” al posto del “lassista”, per tutti i guai combinati negli anni, per i baci sanremesi dell’anno scorso – sembrano passati vent’anni – insomma secondo Dagospia e ormai diverse fonti Fedez se n’è andato di casa. Casa fatale, attico City Life di Daniel Libeskind (ma ci torneremo). Immerso nelle polveri sottili. Viene in mente naturalmente l’altro divorzio, quello Totti-Blasi, soprattutto per le case anzi le “dimore” come dicono gli immobiliaristi di Instagram, “da influencer” o “da calciatore” (ampie metrature, design che potresti essere a Dubai o a Bergamo – bassa – quartieri che mah, domotiche, divani chilometrici, molte intercapedini e armadi “walk in” per accessori griffati che valgono meno dei Balthus di Marella Agnelli ma son più facili da spostare ed eventualmente usare come merce di scambio diplomatico).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE