Fare causa alle aziende che vogliono lasciarla misura il disastro di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni sta vedendo sbriciolare il suo impero e cambia strategia. Dopo che le Cartiere Pigna, in seguito al Pandorogate, hanno deciso di interrompere i rapporti commerciali per violazione del codice etico, l’influencer ha deciso di portare l’azienda in tribunale. Stracciare il contratto è “un comportamento illegittimo e strumentale”, scrive in una nota Fenice srl, la società che gestisce i marchi della Ferragni, che “contesta la violazione da parte di Pigna del contratto in essere e la legittimità della unilaterale interruzione dei rapporti commerciali”.

