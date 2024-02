Trattori a Sanremo. Lo show delle proteste degli agricoltori

In fondo non c'è davvero posto migliore dell'Ariston per una protesta che è diventata uno show con tanto di colpi di scena politici e la regia di Coldiretti, sempre più abituata ai riflettori della televisione

Dopo il giro per le strade di Roma (qui il video), gli agricoltori sono arrivati nell'altra "capitale" dell'attenzione mediatica di questi giorni. Una colonna di una trentina di trattori partita da Mondovì, in provincia di Cuneo, è arrivata a Sanremo per unirsi al presidio degli agricoltori. E nel corso della quarta serata del Festival della canzone italiana, Amadeus leggerà dal palco del Teatro Ariston un comunicato che "è stato condiviso e sottoscritto con il Comitato Riscatto Agricolo di Melegnano (Milano)".

E in fondo non c'è davvero posto migliore dell'Ariston per una protesta che è diventata uno show con tanto di colpi di scena politici e la regia di Coldiretti, sempre più abituata ai riflettori della televisione. Nonostante gli agricoltori combattano contro tutto ciò che ha permesso all'agricoltura di prosperare nel mondo.

