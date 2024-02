Coldiretti girevoli, ecco i passaggi dei funzionari di stato dal ministero all'associazione

Negli anni capi di gabinetto, direttori di Ismea e Agea hanno lasciato i loro ruoli al ministero dell'Agricoltura per ricoprire sempre più cariche in Coldiretti. Il ministro Lollobrigida difende il suo rapporto privilegiato

Ne seduce più Coldiretti che Don Giovanni. Ma cosa fa quest’associazione ai nostri funzionari di stato, quale filtro magico fa bere ai dirigenti del ministero dell’Agricoltura, ai politici? E’ l’altra transumanza: dalla scrivania alla fattoria. Di Coldiretti. Il 6 febbraio ha lasciato il Masaf, il consigliere del ministro Lollobrigida, Giuseppe Ambrosio. Ad aprile assumerà la carica di consigliere per gli affari legali di Cai, i Consorzi agrari d’Italia, una stella del cielo Coldiretti di cui fa parte un gigante, la società Bonifiche Ferraresi (Bf). E’ un’altra impresa agricola che aderisce a Coldiretti. C’è un catalogo di innamorati Coldiretti e ora c’è pure un video in difesa di questo affetto stabile. E’ un video del ministro Lollobrigida, lo ha girato al ministero, per replicare a quelli tristi del loro amor: “Mi dicono che sono il ministro di Coldiretti e io penso che sia un vanto avere un buon rapporto con le associazioni agricole in particolare con una (…) Coldiretti di idee importanti me ne ha date. A cominciare dalla sovranità alimentare. Io ho preso degli impegni e intendo mantenerli”. Lo farà. Glieli ricorderà il suo capo di gabinetto, Raffaele Borriello, bravissimo, che lavorava a Coldiretti perché Coldiretti se serve dice sì alle scappatelle.