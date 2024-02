I trattori a Roma. Gli agricoltori sfilano davanti al Colosseo

L'incontro a Palazzo Chigi. "Occuperemo il Grande Raccordo Anulare", dice Salvatore Fais, che guida il movimento "Riscatto agricolo"

La protesta degli agricoltori arriva nel cuore di Roma con una piccola delegazione di trattori che sfilano davanti al Colosseo. Le organizzazioni più rappresentative del settore agricolo sono state convocate alle 14:30 a Palazzo Chigi. Alla riunione dovrebbero partecipare diversi ministri tra cui quello dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Il movimento "Riscatto agricolo" – una delle tante associazioni di agricoltori che da due settimane stanno protestando e sono accampate alle porte della capitale in attesa di una risposta del governo – aveva lanciato un ultimatum al governo: avere una risposta entro sabato 10 febbraio, altrimenti i trattori avrebbero invaso la città. "Se non la città si occuperà il Raccordo anulare", specifica Salvatore Fais, leader di "Riscatto agricolo". Oggi era prevista una manifestazione degli agricoltori in piazza san Giovanni, poi cancellata in mattinata. "Muoversi dentro Roma è già problematico senza di noi, se fossimo entrati con i nostri mezzi la situazione in città sarebbe degenerata", conclude Fais.