Agricoltori convocati a Palazzo Chigi. Salvini riunisce la Lega: "Massimo impegno"

Mentre Riscatto agricolo sfila davanti al Colosseo, si accende la contesa all'interno della maggioranza. E i deputati meloniani depositano un emendamento al Milleproroghe per rinviare di sei mesi l'entrata in vigore delle norme sui mezzi agricoli

Poco dopo che i quattro trattori simbolici di Riscatto agricolo sono arrivati nel centro di Roma, fin davanti al Colosseo, arriva la convocazione del governo: le associazioni sono attese a Palazzo Chigi nel primo pomeriggio. Ma la mattina della maggioranza è stata travagliata. Il vicepremier della Lega Matteo Salvini, sempre più opposizione dentro al governo sull’argomento, riunisce i suoi dirigenti che si occupano di agricoltura. Un mini vertice per ribadire la posizione del Carroccio: “Serve il massimo impegno per sostenere il settore e intervenire ancora più efficacemente sull'Irpef”, si legge in una nota fatta trapelare al termine della riunione.

Ieri sera il segretario e vicepremier leghista aveva incontrato una delegazione di agricoltori poco fuori L’Aquila, un incontro corredato anche da una foto di Salvini letteralmente sopra il trattore insieme ai manifestanti. Un gesto per spiegare la posizione della Lega e fare quello che Salvini e i suoi chiedono anche al ministro competente di FdI, Francesco Lollobrigida: incontrare i delegati dei trattori, venire incontro alle loro istanze specialmente sull’Irpef agricola. Per prorogare per un anno l’esenzione per i redditi sotto i 10 mila euro, cancellata in legge di bilancio, servono 248 milioni di euro, fondi che al momento non sono stati trovati. “Serve estendere la proroga, il governo su questo ha sbagliato”, spiegavano ieri dal Carroccio, alzando la tensione con i colleghi di FdI.

Il partito di Meloni ha lasciato replicare il capogruppo alla Camera Tommaso Foti: “Non risulta che siano mai state avanzate in sede di esame e di approvazione della legge di bilancio al Senato riserve da parte di gruppi della maggioranza in ordine all'esenzione dell'Irpef agricola". A ogni modo questa mattina fonti di Fratelli d'Italia hanno fatto sapere di aver depositato un emendamento al Milleproroghe che posticipa di sei mesi l'entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione per i mezzi agricoli. Secondo Coldiretti la misura dovrebbe riguardare due milioni di trattori.

L'opposizione in queste ore ne approfittando per attaccare il governo. In particolare, Italia viva ha annunciato la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti di Lollobrigida. Il senatore Matteo Renzi, fresco di annuncio di candidatura in tutti i collegi per le elezioni europee, attacca: “Lollobrigida ha cercato di strumentalizzare la protesta. Ma gli agricoltori non sono sprovveduti. Si sono accorti che proprio il ministro mio governo aveva cancellato, non è capace: fa il ministro solo perché è il cognato della Meloni. Prima torna a casa, meglio è".

Intanto, dopo il corteo di oggi per le strade del centro di Roma, i trattori, sempre in pieno accordo con questura e prefettura, si preparano a una seconda sfilata questa notte sul Grande raccordo anulare. Al fianco della trattativa Stato-trattori prosegue comunque anche la trattativa trattori-Sanremo. Per adesso rimane il mistero sul comunicato che dovrebbe leggere questa sera il conduttore Amadeus. Quale delle diverse sigle degli agricoltori lo scriverà? Molti dei trattoristi arrivati nel comune ligure comunque chiedono ancora di poter salire sul palco del’Ariston per spiegare le loro ragioni.