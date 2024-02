Il legista Romeo le canta a Meloni: “Giorgia, sull'agricoltura il governo ha sbagliato”

“A Giorgia Meloni dedicherei ‘Liberi, liberi’ di Vasco Rossi”, risponde ridendo il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo. La trasmissione Agorà gli ha appena chiesto, nella settimana di Sanremo, quale canzone dedicherebbe alla premier. Dalla Sardegna al terzo mandato, dal premierato alla linea responsabile in politica estera, la sensazione che la Lega sia stata un po’ troppo imbrigliata dai soci di maggioranza e alleati di governo di FdI aumenta di giorno in giorno. E allora chissà che quella di Romeo alla premier più che una dedica sia un avvertimento: “Giorgia, ricordati, come cantava Vasco, ‘liberi, liberi siamo noi’ (leghisti)”. Liberi anche di saltare sui trattori per chiedere insieme a loro risposte al governo e al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida (come ha fatto ieri in Abruzzo il vicepremier Matteo Salvini). Anche in queste ore non mancano gli attriti. L’ultima tensione riguarda il premierato. I fratelli d’Italia vorrebbero cambiare un’altra volta il passaggio sull’ormai celebre norma anti ribaltone. Ma Romeo, parlando con il Foglio, li ferma subito. “Rimettere mano al testo? Ma assolutamente no”, dice. “L’accordo è quello e non si tocca più, abbiamo trovato una quadra dopo un lungo lavoro, non è che adesso possiamo tornarci ancora”. A via della Scrofa però si sono accorti dello scherzetto che gli ha giocato l’uomo del Carroccio per le riforme, Roberto Calderoli.

