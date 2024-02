Intesa sul premierato. Ma spunta la “manina” di Calderoli

Accordati sul testo adesso il rischio è quello di dividersi sulle interpretazioni. Fdi, Lega e FI hanno trovato un’intesa sul disegno di legge costituzionale per l’introduzione del premierato. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni festeggia: “Se passerà la riforma saranno gli italiani che sceglieranno da chi farsi governare”. Eppure l’arzigogolato testo che è uscito fuori dalla mediazione di maggioranza rischia di essere ancora oggetto di discussione perché i partiti lo interpretano in modo diverso, in particolare sulla cosiddetta norma anti-ribaltone che disciplina cosa accadrebbe in caso di dimissioni, sfiducia o dimissioni del premier in carica. “Roberto Calderoli li ha fregati un’altra volta”, sghignazzano quelli del Pd, con riferimento al ministro che si occupa del dossier per la Lega.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE