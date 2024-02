La trattativa Stato-trattori per le manifestazioni nella capitale

Sfumata (per fortuna) la sfilata di trattori sul Gra, venerdì dieci mezzi simbolici e 1.500 agricoltori saranno a piazza San Giovanni. Settimana prossima, invece, seconda puntata: una grande manifestazione al Circo Massimo. La trattativa tra i capipopolo dei trattori, questura e prefettura alla fine ha raggiunto l’obiettivo, che aveva indicato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: trovare “un punto di equilibrio tra l’esigenza di manifestare e quelle che sono questioni di ordine e di sicurezza pubblica”. Difficile che una sfilata di centinaia di trattori per le vie della Capitale, come sognato all’inizio dagli agricoltori, potesse rispondere a questa esigenza. E dunque, dopo aver ipotizzato persino di far sfilare i trattori sul Gra, alla fine una quadra è stata trovata, forse anche complice l’ospitata ottenuta dagli agricoltori a Sanremo.

