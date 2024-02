Ursula von der Leyen mina il suo Green deal per quietare gli agricoltori

Ritirata la riduzione del 50 per cento dei pesticidi entro il 2030. L'agricoltura, che rappresenta il 14 per cento delle emissioni della Ue, viene risparmiata: dalla proposta per il 2040 è scomparsa la riduzione del 30 per cento delle emissioni di metano, azoto e altri gas

Bruxelles. Ursula von der Leyen ieri ha fatto altre concessioni agli agricoltori, mentre assediavano la sede del Parlamento europeo a Strasburgo con i loro trattori. La presidente della Commissione ha annunciato il ritiro di una proposta che era già stata bocciata dagli eurodeputati: la riduzione del 50 per cento dei pesticidi entro il 2030. Ma la concessione più significativa è su un’altra proposta presentata ieri dalla Commissione per indirizzare l’Ue verso la neutralità climatica nel 2050: gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 per il 2040. La raccomandazione è un taglio del 90 per cento rispetto al 1990. Ancora una volta, come accaduto con gli obiettivi del 2030 (meno 55 per cento), l’agricoltura viene risparmiata dal Green deal, nonostante il settore conti per il 14 per cento delle emissioni dell’Ue. “Guardando allo scenario 2030-40 le emissioni dell’agricoltura restano stabili”, spiega al Foglio Simone Tagliapietra del think tank Bruegel: “E’ un segnale politico per evitare che le proteste degli agricoltori continuino fino alle elezioni. Si stanno cercando valvole di sfogo”.