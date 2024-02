Agricoltori in ostaggio di Coldiretti

Le difficoltà del popolo dei trattori nascono dalle dimensioni delle imprese. Agli agricoltori conviene averle più grandi, a Coldiretti no. Piccolo è bello? A Sanremo forse sì, nella realtà no. Verità da mascherare fra palco e realtà

Piccolo non sempre è così bello. Nelle prossime ore, la protesta degli agricoltori, oltre che a Sanremo, arriverà a Roma e, salvo intasamenti sul Grande raccordo anulare, salvo deviazioni in tangenziale, salvo lavori per il Giubileo, salvo buche capitoline capaci di inghiottire qualsiasi cosa, trattori compresi, il popolo degli agricoltori chiederà al governo di avere maggiori aiuti per poter lavorare in pace, al riparo dalle difficoltà della contemporaneità.