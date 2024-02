Andate in pac. Coldiretti contro le politiche green europee che sosteneva. Prandini si candida con FdI?

Dietro l'indirizzo più antieuropeo che antigovernativo della protesta da parte del presidente della Coldiretti vi sarebbe l'ipotesi della sua candidatura in quota Fratelli d'Italia alle europee. E così per Prandini ora la politica comunitaria non va più bene

Potrebbe avere qualche ragione chi sostiene che la Coldiretti è salita sui trattori italiani a Bruxelles per fornire una copertura al governo Meloni in difficoltà con le proteste che nei prossimi giorni minacciano di arrivare fino a Roma. C’è un’ipotesi che spiega come mai il presidente della principale associazione degli agricoltori italiani, Ettore Prandini, sta cercando di dare alla protesta un indirizzo più antieuropeo che antigovernativo: Prandini è uno dei possibili candidati di FdI alle europee. D’altronde è uno che respira politica da quando era bambino, dato che Ettore è figlio di Giovanni Prandini, già ministro della Marina mercantile e dei Lavori pubblici in due governi (Goria e De Mita). Insomma, un democristiano di ferro con aperture ai socialisti di Craxi.