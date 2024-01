Milano come Gotham City

Milano di notte. L’auto scura e silenziosa del sindaco scruta quartieri bui. Lo skyline è quello ormai iconico. Ma visto dall’alto, questa notte, ha qualcosa di minaccioso. “Il suono che viene da là sotto… anche lei ha smesso di sentirlo?”. The long-term Mayor of Gotham City guarda e tace. “Non possiamo permettere che vincano loro”, incalza l’uomo accanto a lui. “Ma combattere coi suoi metodi, non lo posso accettare”, risponde. “Qualcuno una volta disse: sventurato il paese che ha bisogno di eroi”. E the Mayor: “Ma tu li chiami eroi?”. Alla fine del divertente video diffuso online in ottobre per annunciare la reunion dei Club Dogo, nel cielo di Milano invece di Batman appare il loro simbolo. E' solo musica, ma non è solo musica. La trovata di comunicazione è azzeccata, e benissimo aveva fatto il sindaco (long-term) di Milano, Beppe Sala, a prestarsi al gioco con Claudio Santamaria per esorcizzare una certa immagine negativa “che viene da là sotto” di una metropoli diventata improvvisamente minacciosa e insicura. La presunta immagine da Gotham City che Beppe Sala vuole contrastare, anche utilizzando un video ironico che è stato scaricato e visto da almeno due generazioni di giovani milanesi.

