Beghe, ritardi, sprechi, pasticci. Le Olimpiadi sono la maledizione di Cortina

Forse il governatore Luca Zaia si sta pentendo della scelta fatta tempo fa, quando per l’immagine turistica della regione che governa fu scelto uno spot che si intitolava “Veneto, land of Venice”, con il campanile di San Marco e, alle spalle, le splendide Dolomiti. Che sono tra le montagne più belle del mondo, ma che adesso, con la loro immagine legata alle prossime Olimpiadi dove Cortina è tra i protagonisti, giù in Laguna stanno diventando più un problema che una vetrina da esibire. Troppi ritardi, troppe incompiute, troppe rinunce. Ferita dolorosa quella del bob, che finirà a Sankt Moritz, in Svizzera. E così la Perla delle Dolomiti e i lavori milionari previsti per le opere necessarie all’appuntamento del 2026, che Cortina divide con Milano, la Valtellina, il Trentino e l’Alto Adige, sono diventati una buccia di banana su cui è scivolata la reputazione di una regione moderna ed efficiente come il Veneto.

