Fontana contro Zaia. Il rebus delle gare di Milano-Cortina 2026 sta spaccando la Lega

È il derby della neve. E della Lega: Bormio contro Cortina, Attilio Fontana contro Luca Zaia. Il pasticciaccio brutto del bob – tuttora il rebus delle Olimpiadi 2026 – ha scatenato l’inopinato braccio di ferro tra i due amministratori. “Tempo scaduto, la Valtellina non si tocca”, dichiara il presidente della Lombardia. “Il nome per i Giochi lo mettiamo noi, ma ora ci ritroviamo senza gare”, si impunta quello del Veneto. E così l’edizione italiana rischia di far disputare parte del programma all’estero. Perché una sintesi che metta d’accordo il nord, al momento non si trova.

