Il conto alla rovescia per le Olimpiadi non è una festa. Tempi e costi, una minaccia

Neppure i sorrisi obbligatori in una cerimonia pubblica come l’alzabandiera di lunedì scorso in piazza Duomo, a celebrare i tre anni esatti dall’inizio delle Olimpiadi invernali, sono riusciti a nascondere le preoccupazioni di cui peraltro non si fa più mistero. Forse è Beppe Sala che le cova più di tutti non fosse altro per l’esperienza che ha vissuto da commissario Expo e in cui litigi sugli assetti societari, ritardi nelle opere e inchieste rischiarono di fare naufragare l’esposizione. Non siamo ancora a quel punto, ma ci sono segnali poco incoraggianti. Di positivo si può dire che la squadra che dovrà condurre al 2026 sembra definita. Dopo molte incertezze la Fondazione Milano Cortina 2026, che si occuperà degli aspetti sportivi, ha finalmente espresso un cda di 14 membri e, soprattutto, l’amministratore delegato Andrea Varnier. Gli accordi appena stipulati con Herbalife Nutrition Italia e Eni, che assicurano un sostegno importante alla manifestazione, fanno bene in questo periodo in cui si addensano nubi minacciose. L’altra gamba che porterà ai giochi si chiama Simico spa: è partecipata dal ministero delle Infrastrutture e dal ministero dell’Economia, dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano. E’ stata costituita per la realizzazione del Piano degli interventi, ovvero delle opere, fissato nel Dpcm del 26 settembre 2022, uno degli ultimi atti del governo Draghi.

