Gli autobus scioperano contro la guerra e pure i consigli municipali fanno politica estera

Sul conflitto in Medio oriente si esprimono anche coloro che dovrebbero occuparsi di cose molto più semplici. Come garantire un servizio di trasporto pubblico decente. O far sì che i parchi non si trasformino in giungle. I casi di Roma e Milano

Un brivido ha percorso la politica estera mondiale. Un po’ come quando a Palermo s’erano convinti di mettere fine all’ultima coda della Guerra fredda, e allora diedero la cittadinanza onoraria alla sorella di Ernesto “Che” Guevara. E infatti lunedì, al Consiglio del VII municipio di Milano, periferia meneghina, anziché occuparsi dei parchi pubblici di Baggio che sembrano delle giungle o delle pattumiere, i rappresentanti amministrativi di quel quartiere si sono diffusi e profusi in una risoluzione – badate bene – sul conflitto israelo-palestinese. Niente meno. Attrezzati sull’argomento più o meno come lo zulù medio per la psichiatria, o come il boscimane per la fisica nucleare, questi bravi consiglieri municipali che dovrebbero occuparsi di far riparare le buche stradali, sembravano gli avventori di un’osteria sui Navigli. “Netanyahu merita la sbarra esattamente come Putin”, diceva uno del Pd, tale Alessandro Corti, una di quelle tante brave persone che si danno convegno all’ora del Campari: “Israele è un governo di nazisti”. Bum!