“Condannare Hamas?”. Ecco l'ambiguità degli storici italiani

Hamas sarà condannata dalla storia? Di certo per adesso non lo è stata dagli storici italiani. Eppure negli scorsi giorni qualcuno il problema se lo era posto. Un gruppo di professori e ricercatori avrebbe voluto fare un comunicato semplice: la Sissco, la società italiana storici contemporaneisti, che conta tra i suoi membri centinaia di professori, ricercatori e cultori della materia, “condanna i terroristi di Hamas”. L’iniziativa però è stata stoppata dall’intervento di altri colleghi per i quali “le cose sono più complicate”. Lo scorso anno la società degli storici aveva pubblicato un comunicato analogo per condannare l’invasione russa dell’Ucraina. Da allora però sono cambiati i vertici e qualcuno si è pentito anche di quel gesto “che ha lasciato il brutto tempo che aveva trovato”. Come negli Usa, anche in Italia, per un buon pezzo dell’accademia, separare gli attentati del 7 ottobre dalla questione arabo-israeliana è impossibile. Risultato: non si può condannare Hamas.

