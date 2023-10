Un altro professore in Francia ucciso al grido di “Allahu Akbar”. La scuola nel mirino

Samuel Paty si copriva con il cappuccio non appena lasciava la scuola. Aveva anche un martello nello zaino, da quando aveva iniziato a ricevere minacce di morte per aver mostrato le vignette di Charlie Hebdo durante un corso sulla libertà di espressione nella sua scuola di Conflans-Sainte-Honorine.

Come nel caso di Paty, ucciso da Abdoullakh Anzorov, ceceno che la Francia aveva accolto e che voleva “vendicare il Profeta”, oggi un ventenne ceceno, Mohammed Mogouchkov, è entrato nel liceo Gambetta-Carnot di Arras, nel nord della Francia, per uccidere un professore al grido di “Allahu akbar” e ferire gravemente altre due persone. Mogouchkov era schedato e sottoposto a monitoraggio. Emmanuel Macron si è recato subito ad Arras. Il 19 settembre il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, ha lanciato l’allarme, parlando di “rischio di nuovo Bataclan”. Nelle ultime ore, numerosi parlamentari francesi sono stati messi sotto scorta e le scuole ebraiche di molte città chiuse per paura dopo il 7 ottobre israeliano. Chiudono le scuole ebraiche anche a Londra (qui mille poliziotti sono stati dislocati a protezione dei siti ebraici) e in Olanda.

