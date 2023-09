“Messina Denaro non era il capo dei capi, ora che è morto non ne cerchiamo un altro”. Parla lo storico Salvatore Lupo

“Matteo Messina Denaro è stato un personaggio importante nella storia di Cosa nostra, ma meno importante di altri. Come ho già detto quando fu catturato, e anche prima, penso che l’attribuzione a questa persona del ruolo di grande ‘capo dei capi’ sia una deformazione interpretativa. Perché non c’è alcun bisogno che la mafia abbia un ‘capo dei capi’ e certamente non c’è alcuna ragione per attribuire il potere che abbiamo attribuito a Riina a qualcun altro. E, per favore, non ne cerchiamo un altro ora che Messina Denaro è morto!”. Così, intervistato dal Foglio, lo storico Salvatore Lupo commenta la morte di Matteo Messina Denaro, l’ultimo stragista di Cosa nostra, arrestato lo scorso gennaio dopo trent’anni di latitanza. “Come ho già avuto modo di dire diverse volte – afferma Lupo – la stagione stragista della mafia si è chiusa trent’anni fa, e quasi tutti i suoi artefici, almeno quelli di cui siamo a conoscenza, erano già stati presi molto prima della cattura di Messina Denaro. Quindi il fatto che Messina Denaro sia stato preso per ultimo, e sia morto per ultimo, non cambia il discorso. L’opinione pubblica tende ad attualizzare fatti che invece in gran parte sono avvenuti in un periodo ormai piuttosto remoto”.

