Come smontare con i fatti l'antimafia della chiacchiera

Sono passate due settimane dalla cattura di Matteo Messina Denaro e per uno strano gioco di prestigio più ci si allontana da quella data e più la domanda maggiormente gettonata nei talk-show, rispetto a quell’arresto, tende a essere questa: che cosa c’è dietro? Chiedersi come sia stato possibile che un boss come Matteo Messina Denaro sia riuscito a sfuggire alla giustizia per trent’anni è lecito e forse persino doveroso e non stupisce che il circo mediatico si sia molto appassionato al tema sollevato dal procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia. De Lucia, lo sapete, ha detto che in questi trent’anni c’è stata una fetta di borghesia che ha aiutato Messina Denaro a nascondersi ed è bastata questa frase per spingere i cronisti d’assalto a occuparsi di un tema divenuto un classico del nostro sistema informativo: la trattativa. Ogni volta che in un talk-show televisivo o in un articolo di giornale ci si interroga, con passione, su che cosa c’è dietro l’arresto di Messina Denaro la tentazione, ormai ricorrente, è di occuparsi di ciò che non si vede, e intorno a cui si può dire quel che si vuole, e meno di ciò che si vede, che costringerebbe a spostarsi, traumaticamente, dal piano della fiction a quello della realtà.

