Operazione di Polizia a Caivano. "Mai più zone franche", dice Meloni

All'alba è arrivato il blitz delle forze dell'ordine. "E' solo l’inizio di quel lungo percorso che il Governo si è impegnato a portare avanti per ripristinare legalità e sicurezza", ha detto la premier, che settimana scorsa era stata in visita al Parco Verde. Nel prossimo Cdm in arrivo nuove norme sulla sicurezza

Oltre 400 operatori impegnati, tra polizia, Carabinieri e Guardia di finanza: una maxi operazione è scattata all'alba al Parco Verde di Caivano, nel napoletano, dove nelle settimane passate si è verificata la violenza sessuale ai danni di due giovanissime cugine. E dove mercoledì scorso si è recata la premier Giorgia Meloni - mentre il presidente delle regione Campania, Vincenzo De Luca, aveva invocato "un anno d'assedio militare".

Il controllo interforze, nel corso del quale sono state effettuate perquisizioni e identificazioni di persone sospette, ha portato per ora al sequestro di una molotov e di centinaia proiettili, per armi da guerra e per i fucili mitragliatori Ak47.. Sequestrati anche 44mila euro in contanti e un appartamento adibito a piazza di spaccio.

Nel corso della sua visita, segnata anche dalla disillusione dei residenti, Meloni aveva annunciato provvedimenti contro la crminalità organizzata. "E' solo l’inizio di quel lungo percorso che il Governo si è impegnato a portare avanti per ripristinare legalità e sicurezza", ha scritto oggi sui social la premier: "Contro la criminalità procederemo sempre spediti e senza esitazioni. Affinché in Italia non ci siano più zone franche"

Un concetto ribadito dal ministroil degli Interni Matteo Piantedosi: "Il governo è determinato a riaffermare la sicurezza e la legalità su tutto il territorio nazionale, a partire dalle aree da troppo tempo in sofferenza. Lo stato lavora per riportare la sicurezza in ogni periferia del paese".

Si tratta di una prima risposta da parte dell'esecutivo ai fatti di cronaca delle scorse settimana (Da Palermo a Napoli), che dovrebbe trovare seguito nel Cdm in programma il 7 settembre, quando i ministri discuteranno tra le altre cose nuove norme sulla sicurezza, tra cui l'estensione del Daspo urbano ai minorenni.