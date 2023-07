Una mentula nel cielo di Sicilia. Come manco Franco e Ciccio

In volo da Francoforte a Catania, viene dirottato su Malta l’ennesimo volo sballottolato in ogni dove eccetto che a destinazione. E allora l’aereo tedesco spurga per dispetto un disegno inequivocabile nell’aria

Manco Franco e Ciccio, una fantasia così, come quella del pilota crucco di Lufthansa. In volo da Francoforte a Catania, dirottato su Malta – l’ennesimo volo sballottolato in ogni dove eccetto che a destinazione – l’aereo tedesco spurga per dispetto un disegno inequivocabile nell’aria. Due cerchi a far da base e una mentula bislunga in verticale. Ebbene sì, una forma di minchia disegnata nell’esatta porzione di cielo che corrisponde alla patria degli ingravidabalconi.