L'aeroporto di Catania riaprirà al rallentatore, danni al turismo

La settimana prossima dovrebbero riprendere le operazioni di volo, ma ancora non è chiaro come e quando si tornerà alla normalità. Per il settore turistico si stima una perdita di diverse decine di milioni di euro al giorno

L’aeroporto di Catania, il quarto d’Italia con dieci milioni di passeggeri raggiunti a nel 2019 e nel 2022, rimarrà chiuso ancora cinque giorni. E non è chiaro ancora se, passati questi cinque giorni, il traffico aereo potrà tornare normale. Questa è tuttavia la decisione contenuta nella nota firmata da Enac e Sac SpA, la società di gestione dello scalo. Dopo l’incendio che ha colpito una parte della zona arrivi nella notte tra il 16 e il 17 luglio, le operazioni di volo dovrebbero riprendere martedì 25, ma è, appunto, ancora troppo presto per capire se la ripresa sarà totale o progressiva. Nel frattempo però il numero dei voli in partenza passerà dai 2 l’ora, attuali, a 4 e poi a 7 grazie a una tensostruttura, in fase di realizzazione in coordinamento con la Protezione Civile, che permetterà di aumentare la capienza del Terminal C di circa 400 unità. I voli l’ora quando l’aeroporto è in piena operatività sono circa 22, tre volte in più. Ed è ovvia la preoccupazione delle imprese legate al turismo in tutta la regione.