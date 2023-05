La Francia vieta i voli brevi per ragioni ambientali, ma dimentica la concorrenza

Una misura che sicuramente farà discutere è quella appena presa dal governo francese, che ha deciso di applicare con un decreto la scelta fatta di vietare alcuni voli su delle tratte aeree domestiche. La Francia ha infatti deciso di applicare il divieto ad alcuni voli di corto raggio nazionale, laddove vi sono delle connessioni in treno in meno di due ore e trenta minuti e con una buona frequenza. In particolare, però, si tratta di sole tre rotte, mentre la grande maggioranza delle connessioni aeree continuerà a essere effettuata dalle compagnie aeree. La decisione arriva dopo l’approvazione della Commissione europea, che non ha generalizzato questa scelta francese, ma ha semplicemente avallato la scelta del governo Macron. Tale provvedimento fa discutere perché si vieta una modalità di trasporto, quella aerea, per delle scelte puramente ambientali. È però necessario ricordare che il settore dei trasporti emette circa un quarto delle emissioni totali di anidride carbonica, e il settore aereo vale solo il 13 per cento del 25 per cento complessivo. Infine, bisogna tenere conto che oltretutto più dei tre quarti delle emissioni del trasporto aereo riguardano voli a lungo raggio, difficilmente sostituibili. Questo non significa che delle azioni non debbano essere prese, ma forse vi sono delle scelte più efficienti ed efficaci per raggiungere questi obiettivi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE