È tornato El Niño e facciamo bene a essere preoccupati

Da febbraio di quest’anno, le temperature del Pacifico orientale all’equatore sono aumentate. Un grado e mezzo circa, sufficienti perché il 4 luglio scorso l’Organizzazione meteorologica mondiale annunciasse l’inizio di un nuovo El Niño. Il fenomeno quasi periodico ricorre ogni due-sette anni e dura svariati mesi. L’ultima volta è stato nel 2016, quando il pianeta raggiunse le temperature più alte mai registrate fino a quel momento. Ci vorrà almeno un altro mese per capire come si svilupperà, ma è probabile che questo El Niño durerà per tutto il resto dell’anno e parte del prossimo, spingendo le temperature globali ad aumentare in media oltre gli 1,5 gradi codificati nei trattati di Parigi come limite da non superare. Questo non significa che le temperature nel lungo periodo avranno ecceduto i limiti degli accordi internazionali: il fenomeno è temporaneo, inevitabilmente rimpiazzato dalla sua fase opposta, La Niña, e la temperatura tornerà sulla tendenza degli ultimi anni.

