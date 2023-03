All'agricoltura europea serve più impresa e meno aiuti di stato, dice Confagricoltura

All'Ue serve un piano per contrastare la progressiva riduzione degli investimenti e l'aumento dell'inflazione. Così come una risposta all'Ira americana

Negli Stati Uniti, l’agricoltura rientra tra i settori che beneficeranno dell’Inflation Reduction Act: il tanto discusso programma per contrastare gli effetti del cambiamento climatico. Gli stanziamenti al settore ammontano a 40 miliardi di dollari: circa la metà destinata ai programmi già in corso e il resto a incentivare le rinnovabili, la forestazione e le pratiche di sequestro al suolo del carbonio. Di recente l’export ha raggiunto il massimo storico con un valore pari a 196 miliardi di dollari. E’ normale dunque che le decisioni degli Usa, secondo esportatore dopo l’Ue, abbiano un impatto globale. Due approcci meritano attenzione: la transizione verde sostenuta da finanziamenti aggiuntivi e il puntare su metodi di produzione che, citando il segretario di stato all’Agricoltura Tom Vilsak, “oltre a rispettare il clima e l’ambiente, sono in grado di creare valore e opportunità per gli agricoltori”.