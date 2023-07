Il testamento del Cav. è come una saga. Ma è l'anti Succession

L’apertura del testamento teneva tutti col fiato sospeso. La ressa di giornalisti e telecamere davanti all’ingresso dello studio notarile era però stata vana. Ci si aspettava qualche gran colpo di scena, come nei migliori epiloghi dinastici, qui magari un manipolo di escort, figli illegittimi dal Guatemala, nipoti egiziane e starlette della tv infilate all’ultimo nel cospicuo lascito. E invece niente. Dal notaio non c’era neanche la famiglia. I figli hanno seguito l’apertura della busta su Zoom. Neanche una diretta Instagram. Nel tardo pomeriggio, dall’androne del palazzo di via Pagano, sede dello studio Roveda-Laurini-Clerici-D’Amore, con ottime recensioni su Google (“ho rogitato con Iolanda, veloce e professionale”; “perfetto per le successioni”), spuntava solo lui, il notaio Arrigo Roveda, in sella a uno scooterone. Assediato dai giornalisti, non rilasciava nessuna dichiarazione, non diceva nulla, “né ora, né mai”. Sfoggiava però appiccicato sul casco uno sticker della curva Nord, a ribadire che la vita è sceneggiatrice, a volte anche didascalica, e il testamento del Cav. l’ha aperto un tifoso dell’Inter.

