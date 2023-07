Il testamento del Cav.: le quote Fininvest a Marina e Pier Silvio, i regali a Fascina e all'amico Dell'Utri

La lettera di Berlusconi ai suoi figli: "Sto andando al San Raffaele, se non dovessi tornare vi prego di prendere atto di quanto segue"

L'impero di Fininvest sotto il controllo di Marina e Pier Silvio, che insieme raggiungono il 53 per cento delle quote avendo diviso in parti uguali quelle del padre. A Marta Fascina e al fratello Paolo 100 milioni di euro, 30 milioni a Marcello Dell'Utri, "per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me". Il testamento di Silvio Berlusconi è scritto a mano, su un blocco note color giallo paglierino con l'intestazione di Villa San Martino che l'Ansa ha visto in esclusiva. Tutto il resto va in parti uguali ai cinque figli, ai quali il Cav. si rivolge in una lettera che compone il testamento, datata Arcore 19 gennaio 2022: "Cara Marina, Pier Silvio, Barbara e Eleonora, sto andando al San Raffaele, se non dovessi tornare vi prego di prendere atto di quanto segue".

La lettura del testamento è avvenuta in forma privata ieri pomeriggio, a mercati chiusi. Questa mattina con una nota stampa i cinque figli di Berlusconi - Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi - hanno sottolineato che "nessun soggetto deterrà il controllo solitario indiretto su Fininvest SpA, precedentemente esercitato dal padre stesso", aggiungendo che il notaio che ha dato lettura delle volontà testamentarie provvederà nelle prossime ore agli adempimenti di legge.

Le decisioni del Cav. su Fininvest – che detiene le partecipazioni in Mfe Mediaset, Mondadori, Mediolanum, Monza Calcio e altre attività – sono state messe nero su bianco il 2 ottobre 2006, riporta ancora l'Ansa, mentre nel 2020 sono state aggiunte le disposizioni a favore del fratello Paolo.

All'amico di una vita, Marcello Dell'Utri, il Cav. ha lasciato 30 milioni di legato. "Lui fu una delle prime persone che conobbi quando mi trasferii da Palermo per studiare", ha raccontato Dell'Utri al Foglio parlando della sua amicizia con Berlusconi. "Mio padre mi aveva messo in guardia: ‘Marcello, tieni conto che a Milano non sono caldi come noi. Fare amicizia sarà un po’ più difficile’. E invece io dopo pochi giorni ero già a pranzo a casa di questo Silvio che mi faceva stare a tavola con sua mamma, suo papà, suo fratello e sua sorella. Come uno di famiglia. Così telefonai a mio padre: ‘Non ci crederai, ma io qua a Milano ho conosciuto uno che è più siciliano di noi'".