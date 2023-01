Meno gogna, più "Posto al Sole". Elogio dell'eroica fiction della Rai contro gli abusi del MeToo

La Francia ha avuto Catherine Deneuve, noi abbiamo gli sceneggiatori di una serie storica. In Italia si mostra in prima serata l'oscenità di considerare un maschio predatore fino a prova contraria. Il coraggio di denunciare la condanna mediatica

Meno gogna, più “Posto al Sole”. Siamo abituati ormai a vivere da anni in una bolla mediatica all’interno della quale ogni accusa diventa una condanna, ogni sospetto diventa una sentenza e ogni testimonianza diventa una verità. E siamo abituati ormai da alcuni anni a vivere in una bolla della bolla all’interno della quale le pazzie del circo mediatico-giudiziario si amplificano ancora di più quando la cultura del sospetto si fonde in modo distruttivo con le derive generate dalla cultura del MeToo. Siamo abituati ormai da anni a vivere in un mondo in cui la presunzione di innocenza vale meno di un gargarismo e all’interno di quel mondo ci siamo rassegnati a fare i conti con un amalgama tossico fatto di processi sommari, gogne sistematiche e colpevolezza fino a prova contraria.