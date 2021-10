Un posto al sole sfidato dai talk

Non risparmiano neanche la soap più longeva d’Italia. Fan in rivolta a Napoli e non solo per lo spostamento di orario. La trattativa Rai-Palazzo Palladini. È stata la mano di Minoli

La nemesi non poteva essere più terribile. “Vogliono spostare Un posto al sole per far posto all’ennesimo talk politico”, il grido d’allarme è di Gianni Minoli, glorioso inventore di Mixer, uno dei primi talk politici, e uno dei più nobili, ma anche colui che importò la celebre soap australiana, adattandola fin troppo bene ai consumi italiani. La notizia, dunque, è che Upas, come da acronimo dei suoi affezionati, potrebbe essere spostata dalle attuali 20,45 alle 18,30, per ospitare un programma nuovo di zecca affidato a Lucia Annunziata violando la sacra fascia dell’access prime time.