Un posto al sole: Nunzio arriva in soccorso di Bianca e Gimmy

Nunzio scopre che Bianca e Gimmy hanno avuto un problema al palazzo e, come segno, il figlio di Franco Boschi corre in loro soccorso, facendo scappare i ragazzacci. Ma dopo fa una ramanzina a Gimmy spiegandogli che non è giusto reagire con la violenza. Un violento temporale fa finire la festa, ma le sorprese non sono finite. I due ragazzacci cacciati da Nunzio per vendicarsi pensano bene di distruggere il cortile e tutte le auto parcheggiate, facendo un grosso danno ai condomini. A questo punto è chiaro che Roberto al suo rientro non potrà non scoprire ciò che ha combinato Cristina che, se pur indirettamente colpevole, è dispiaciuta dell'accaduto. Ma ha un carattere troppo debole per riuscire a non diventare succube dei suoi compagni di classe che invece se ne approfittano. (a.d.)