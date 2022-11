Il terribile flop di “She Said” al cinema: forse la gente è stufa di indignarsi

Il film è uscito in America lo scorso weekend e ha raccattato la miseria di 2,27 milioni di dollari. Meno dalla metà della cifra attesa. Tre ipotesi per spiegare il fallimento

Non capita mai di leggere su Deadline la parola “lezioni”. Di solito il sito registra e riferisce quel che succede a Hollywood e dintorni, sul fronte artistico o produttivo. Ma qui l’inciampo è piuttosto grave: quasi mai il film prodotto da un grande studio (in questo caso la Universal) aveva incassato così poco. Eppure le recensioni erano ottime (quasi il 90 per cento di giudizi positivi su “Rotten Tomatoes”) e si cominciava a parlare di Oscar.