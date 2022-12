Identificato l'autore delle minacce di morte rivolte a Meloni

SI tratta di un 27enne residente in provincia di Siracusa: aveva usato espressioni minacciose nei confronti della premier e della sua famiglia su Twitter

E' stato identificato dalla Polizia l'autore delle minacce di morte rivolte a Giorgia Meloni e sua figlia Ginevra su Twitter. Si tratta di un 27enne residente in provincia di Siracusa. L'uomo è indagato per violenza privata aggravata nei confronti del presidente del Consiglio. Le forze dell'ordine si sono mosse su indicazione della Procura di Siracusa, con l'ausilio della Polizia postale, che ha rintracciato l'indirizzo a cui corrispondeva l'account da cui erano partite le minacce, in cui si diffidava dall'eliminazione del Reddito di cittadinanza.

Le parole dell'uomo erano subito state rilanciate dai profili social di Fratelli d'Italia, scatenando le reazioni delle forze e degli esponenti politici. L'ex ministro della Salute Roberto Speranza ha scritto: "Le minacce alla vita dei familiari sono oltre ogni limite. Solidarietà a Giorgia Meloni". Messaggi di solidarietà sono arrivati da un fronte trasversale che va da Maria Elena Boschi a Luca Zaia. Mentre gli esponenti del partito della premier hanno puntato il dito verso chi aizza i percettori di Reddito di cittadinanza contro il governo. "Fomentare rabbia sociale per raccattare qualche voto è pericoloso. Spero che Giuseppe Conte ci pensi un minuto e condanni senza esitazione questi violenti", ha detto il deputato e vicepresidente del Copasir Giovanni Donzelli.

Negli scorso giorni anche il ministro della Difesa Guido Crosetto era stato vittima di minacce di morte rivoltegli durante la trasmissione Quarta Repubblica su Rete Quattro.