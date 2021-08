Il terrore delle ragazze. Le voci degli studenti afghani in Italia

Morteza Khaledi è uno studente del corso di Global Humanities della Sapienza, ha venticinque anni, da otto vive nel nostro paese e collabora con il Cisda – Coordinamento italiano sostegno donne afghane. Artista di etnia hazara, una delle più perseguitate, profugo per anni, è lui a raccontarci del dramma che stanno vivendo in queste ore le studentesse afghane: “Dopo aver promesso che avrebbero rispettato i diritti delle donne, i talebani hanno impedito loro l’accesso alle università. Ieri, a Herat, hanno buttato fuori dai dormitori tutte le ragazze, intimando loro di tornare a casa”. Molte di queste, impossibilitate a raggiungere i villaggi di origine, vagano per le strade, senza nessuno che le accolga per timore di ritorsioni. E dunque eccolo, il dichiarato “bottino di guerra”, pronto per finire nel carniere di uno di quei guerriglieri strafatti di eroina davanti ai quali la comunità internazionale sembra non aver ancora trovato un’unica voce, una delle ragazze nubili dai 12 ai 45 anni pronte a essere date in sposa e, ovviamente, rieducate a suon di violenze. Il diritto all’istruzione compare fra tutte le risoluzioni e le carte internazionali dal 1948, eppure la dichiarazione di ieri del segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ci è parsa troppo vaga sul punto: “Siamo particolarmente preoccupati per il futuro delle donne e delle ragazze, i cui diritti conquistati a fatica devono essere tutelati”. Quali diritti? “I talebani non possono garantire o tutelare niente” dice ancora Khaledi, “sono a loro volta un gruppo molto frammentato: alcuni, che hanno ricevuto un’educazione occidentale, la pensano molto diversamente rispetto a chi è cresciuto in un contesto rurale”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE