Kabul, la disperazione degli afghani aggrappati all'ultimo aereo

Per gli Occidentali sono operazioni di rimpatrio. Per la gente di Kabul l'estremo miraggio della fuga. Così la folla si è accalcata attorno a uno degli ultimi voli della Us Air Force in partenza dalla capitale dell'Afghanistan: passo dopo passo, quindi di corsa, decine di cittadini lo hanno accompagnato in pista tra le ruote dell'aereo pronto a decollare. Alcuni di loro sono andati oltre, aggrappandosi alla struttura esterna del velivolo. Almeno cinque, secondo i media internazionali - nel video qui sotto se ne intravedono due -, sono morti in questo modo.

Pubblicità

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Dopo la conquista da parte dei talebani, la situazione a Kabul è precipitata rapidamente: gran parte della popolazione sta cercando di lasciare il paese ad ogni costo, ma non dispone del passaporto necessario né può contare su ambasciate o agenzie di viaggio, tutte chiuse e a loro volta in preda al fuggi fuggi. Tutti i voli commerciali sono stati sospesi e solo gli afghani che hanno collaborato strettamente con i funzionari occidentali hanno la possibilità di partire. "Bisogna provenire dall'Afghanistan o dall'Iran per comprendere davvero il terrore dei regimi islamici, al punto da tentare la fortuna avvinghiato alle ruote di un aereo militare piuttosto che sottostare alle leggi della sharia", ha twittato in queste ore la giornalista e attivista Masih Alinejad: "La nostra paura è razionale".