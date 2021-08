Fuga da Kabul

Ieri mattina i talebani hanno preso la città di Lashkar Gah, capoluogo della provincia di Helmand, dopo essere entrati giovedì a Herat, Kandahar e Ghazni. L’avanzata si fa sempre più veloce, gli estremisti controllano ormai i due terzi del paese, stanno circondando Kabul e l’ultima valutazione dell’intelligence militare americana suggerisce che la capitale potrebbe cadere nei prossimi trenta giorni, nel peggiore degli scenari. E, se crolla la capitale, l’Amministrazione Biden dà per certo che crollerà anche il governo. Sulla base di queste considerazioni il Pentagono ha deciso di mandare 3.000 marines e altri 4.000 soldati a Kabul e nelle zone circostanti per procedere all’evacuazione dell’ambasciata e portare via dal paese i cittadini statunitensi. Quello che, secondo le parole del presidente Joe Biden, gli afghani non avrebbero dovuto vivere come un abbandono, adesso sta assumendo le caratteristiche di una vera fuga. La stima dei trenta giorni è uno scenario e gli americani insistono nel dire che la caduta della capitale si potrebbe prevenire se soltanto le forze afghane riuscissero a raccogliere la determinazione. E’ questo uno dei punti di difesa degli Stati Uniti: le forze del governo sono superiori ai talebani per tecnologia e numero, ma non riescono a frenare l’avanzata.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE