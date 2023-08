L'inutilità della predica estiva dei prof sugli stupri

Mancano ancora un paio di settimane alla riapertura delle scuole (menomale), e proprio non si capisce perché prof e presidi, intesi come categoria media riflessiva, invece di godersi gli scampoli d’ombrellone low cost si sentano in dovere di dire la loro, di solito scontata se non banale, sullo stupro di Palermo. E ci tengano a trasmettere la loro ansia educativa agli studenti in vacanza. Ma soprattutto, il tono. Prima l’insegnante palermitana “speaker radiofonica” (sarà una nuova classe di concorso) che si scaglia contro la “comunità educante”, “siamo e siete un branco di falliti. Qualcosa è andato male nel nostro progetto genitoriale ed educativo, siamo in emergenza”. Generalizzare, si dice. Poi un preside ligure che sente “la responsabilità di esprimermi su queste tematiche, autorizzato dal quadro di educazione civica che ogni membro del personale scolastico è chiamato a incarnare”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE