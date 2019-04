E se fosse meglio Raggi?

Ma sai che se invece la Raggi? Boh. E’ solo un dubbio, però. Le mollichine per spiegare il bilancio a Salvini, a Salvini che gli sventola i topacci per spiegargli che deve sloggiare da Roma, non sono sembrati grandi segnali di comunicazione politica. E anche questa mania di postare su Facebook i video dei romani imbruttiti – l’ultimo sono due ceffi che sversano olio esausto a fiotti dentro un tombino – ha quell’aria da whistleblower de noantri che scansati. E in più, ieri, il forum alla redazione del Fatto pubblicata dal Fatto. Il contenuto non so, ma la fotografia con il cabaret delle pastarelle, no e poi no. Era davvero più comunicativo Marino a scolarsi il Vintage Tunina. Però poi, escono queste intercettazioni “devastanti”, se c’è una intercettazione, è devastante (copyright Paolo Nori) degli scazzi col capo dell’Ama. Sulla richiesta di falsificare il bilancio, forse verrà provato il reato, ma al momento non è chiaro ma proprio niente. Però quando strilla (strilla?) che Roma “è praticamente fuori controllo”, “i sindacati fanno quel cazzo che vogliono” e la Tari non può essere aumentata perché “i romani oggi si affacciano e vedono la merda”. E che allora “quando ai romani gli dico sì la città è sporca però vi aumento la Tari, ma io scateno, cioè mettono la città a ferro e fuoco altro che gilet gialli”. Beh, non lo so, ma forse ha ragione lei.