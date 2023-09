Più ideologia che cinema: a Venezia arriva Ava DuVernay, con una missione da compiere

Verso il finale, il Festival si appesantisce e arrivano i film impegnati. Come quello della prima regista afroamericana in concorso. Poi c'è “Lubo”, di Giorgio Diritti, ultimo italiano in gara

Verso il finale, la Mostra di Venezia si appesantisce. Arrivano i film impegnati. Ava DuVernay, per esempio. Prima regista afroamericana in concorso, forte nell’ideologia e debole nella cinematografia. “Origin” è il secondo film tratto da bestseller, l’altro era “L’ordine del tempo” di Liliana Cavani & Carlo Rovelli (uniti, anche nella sceneggiatura, terzo mestiere del fisico & divulgatore). Già uscito nelle sale, vanta il solito cast da commedia italiana riunito a Sabaudia per un compleanno. Mentre sta per arrivare la fine del mondo.