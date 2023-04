Con il Far East Film Festival, Udine si tinge d'oriente

Torna nella città friulana la più importante rassegna di cinema asiatico in Europa, da oggi fino a sabato 29. Apre la manifestazione la prima co-produzione tra Singapore e Corea del Sud: "Ajoomma" di He Shuming

A cominciare da oggi e fino a sabato 29, si terrà a Udine il Far East Film Festival, la più grande manifestazione europea dedicata al cinema dell’estremo oriente. Sotto la direzione di Sabrina Baraccetti, al Teatro Nuovo “Giovanni da Udine” e al cinema Visionario si svolgono incontri e proiezioni, un modo per raccontare l’Asia di oggi e di ieri attraverso lo sguardo dei suoi registi, autori e artisti.

Numerosi saranno poi gli eventi paralleli, come il Far East Cosplay Contest, la competizione di costumi e travestimenti a tema, in programma lunedì. I numeri dell’edizione di quest’anno sono da record, eccoli.



La 25esima edizione

La rassegna compie un quarto di secolo: quella di quest’anno è l'edizione numero venticinque, dopo le precedenti svoltesi senza interruzioni dal 1999.

78 film in programma

I titoli in programma per questo FEFF sono 78, mai così tanti. Si tratta di 9 anteprime mondiali, 13 internazionali, 14 europee e 23 italiane. Le pellicole in concorso sono 43, poi c’è la corposa retrospettiva “Greatest Hits from ’80s & ’90s”.

14 paesi

Sono molti i paesi da dove provengono i film, tra cui tra cui la Corea del Sud, il Giappone, l’Indonesia e Hong Kong, ma anche la Mongolia, presente per la seconda volta nella storia del Festival.

12 esordienti

I registi esordienti nella line-up di quest’anno sono 12, le donne sono 15. Tre i cineasti di culto sul red carpet: Johnnie To da Hong Kong, Watanabe Hirobumi dal Giappone e Jang Sun-woo dalla Corea del Sud.

Gli 81 anni di Baisho Chieko

A Baisho Chieko, mitica attrice e cantante giapponese, verrà consegnato il Gelso d’oro alla carriera. Chieko è protagonista di “Plan 75”, con al centro la questione cruciale per il Giappone (e per l’Italia): l’invecchiamento della popolazione.

11 milioni

In euro, è quanto ha incassato “A Guilty of Conscience” di Jack NG (che sarà ospite del FEFF per l’anteprima europea), uscito nel gennaio 2023. E’ il film hongkonghese che ha incassato di più di tutti i tempi, in una città dove le pellicole locali in lingua cantonese sono tornate a essere molto popolari. Il cinema come baluardo di libertà nella Hong Kong della National Security Law?