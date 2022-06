La crisi di Netflix sta nell'aver proposto le stesse cose della tv da cui fuggivamo

La bolla dei contenuti streaming è scoppiata? Se ne parla da un po’, qualcuno dice che sta arrivando, Martha Kauffman sostiene che è già scoppiata. Crediamo a Mrs Kauffmann, showrunner per i 94 episodi di “Grace & Frankie”, con Jane Fonda e Lily Tomlin. Le mature signore vengono piantate dai mariti di una vita, che da molti anni si amano in segreto e all’inizio delle 7 stagioni hanno deciso di convolare a nozze. Mollando la moglie snob e la moglie hippie: quando Jane eternamente a dieta ordina “per me solo una vodka” la ruspante Lily le sussurra nell’orecchio “patate”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE