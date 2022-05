A Cannes 2022 è il turno dei film a tinte fosche

Non fate troppe feste, c’è la guerra. Lo ha detto Cristian Mungiu, regista rumeno che a Cannes deve tutto. E’ arrivato nel 2007 da sconosciuto, è ripartito con una Palma d’oro (per la storia disperata di “4 mesi, 3 settimane e 2 giorni”). Ormai fa parte dei soliti noti che tornano a Cannes ogni anno. Siamo abituati alla tetraggine della Romania di ieri. A giudicare da “R.M.N”– sta per risonanza magnetica – la Transilvania di oggi non è da meno (sulle città, sospendiamo il giudizio).

