I cinema perdono pubblico ma il colpo di grazia è l'ultimo film di Cronenberg

Gli avvertimenti all'umanità tramite i bisturi di "Crimes of the future" fanno applaudire le sale di Cannes ma tra i film in concorso al festival solo “le otto montagne” con Borghi e Marinelli può sbancare i botteghini

Riecco il venerato maestro del post-umano. Nei ricordi di ogni spettatore cresciuto con il cinema – non con i social o i videogiochi che corrompono la gioventù – c’è un vassoietto con pinze, bisturi, divaricatori e altri strumenti di tortura a noi ignoti. “Strumenti ginecologici per donne mutanti”, spiega uno dei due gemelli ginecologi con la faccia di Jeremy Irons, nel film di David Cronenberg “Inseparabili”.

Il canadese arriva a Cannes in concorso, dopo una pausa creativa che dura dal 2014. Non dev’essere finita: ha ripescato una storia scritta 20 anni fa. Mossa fatale al cinema e in letteratura, soprattutto per chi traffica con la fantascienza. Mentre noi siamo qui calcolare i danni dell’immateriale e del virtuale, i suoi “Crimes of the Future” sono carnali. Nel senso della sala anatomica. Dice Kristen Stewart, l’unica che nel film recita così bene da far sembrare credibili gli assurdi dialoghi: “La chirurgia è il sesso del futuro”. Lo dice fremendo, con gli occhi bassi, da pudica signorina dell’archivio colta da improvvisi sussulti erotici.