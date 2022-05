A Cannes si temeva Charlie Chaplin, ma poi ci si svaga con “Coupez!” e “Top Gun”. Per fortuna

Collegato in diretta con il festival di Cannes, Zelensky aveva associato a questi tempi di guerra “Il grande dittatore” di Charlie Chaplin. O qualcosa di simile: se possiamo suggerire, sarebbe andato anche meglio “Vogliamo vivere” di Ernst Lubitsch, che nel 1942 metteva in ridicolo i nazisti. Ha avuto gli zombie. Non semplici zombie, per carità. Zombie nobilitati dal cinema del cinema, dalla passeggiatina dietro le quinte che svela la finzione, e non fa somigliare i festivalieri a ragazzini che applaudono ogni testa maciullata. “Coupez!” – avrebbe dovuto intitolarsi “Z” prima delle proteste ucraine – è l’ultimo film di Michel Hazanavicius. Uno che col cinema (muto) aveva già giocato in “The Artist”. Il film è divertente, a tratti anche molto, il regista ha portato sul set tutta la famiglia: la moglie Bérénice Béjo e la figlia Simone. Converrebbe dire il meno possibile, ma senza la promessa di qualche ghiottoneria non è sicuro che gli spettatori accorrano (i francesi lo hanno già nei cinema sotto casa, da qualche anno il regolamento del festival di Cannes lo richiede, per non sprecare tanta pubblicità).

