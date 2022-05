Via a Cannes 2022, il festival che vuole sentirsi giovane. Ma il morale del cinema è basso

Cannes ha 75 anni e le tenta tutte per non dimostrarli. Qualche anno fa c’era divieto assoluto di selfie sul tappeto rosso. Quest’anno Tik Tok è sponsor ufficiale del festival, che premierà il miglior mini-film in formato verticale. L’altro ieri è stato vittima di un attacco bot, che ha impedito agli accreditati di prenotare i biglietti per le proiezioni. Finiti i tempi in cui si poteva andare allegramente di sala in sala, se un film dopo mezz’ora inquadrava lo stesso paesaggio, senza apprezzabili cambiamenti (esempio preso dalla vita, non inventato).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE